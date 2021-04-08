مصر وأثيوبيا: من يقاوم ومن التابع للاستعمار! - حاتم الجوهرى

2021/04/08 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى تستخدم أثيوبيا مجموعة من المغالطات المنطقية والثقافية والتاريخية، للترويج لخطابها ضد مصر في موضوع بناء سد "النهضة" بالقرب من الحدود السودانية.المغالطة الأثيوبية المركزية التي تروج بها لمشروعها في العالم، تعتمد على تناقضات "المسألة الاوربية" القديمة، مصورة مصر على أنها امتداد لصورة "الرجل الأبيض الاستعماري"! مستغلة شعور أوربا/ الغرب بالذنب ومحاولتها التطهر منه، كي لا يتخذ الغرب موقفا واضحا، تج ......





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