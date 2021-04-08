معايير تبويب الجرائم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الثانية – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/04/08 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي حين تكون الحكومة فوضوية، ستكون جرائمها منظمة، الموظفون فيها لا يعملون، السياسيون يتحدثون لكنهم لا يقولون شيئًا ولا يفعلون، الأصوات تُسرق وأصوات تُصوت لكنها لا تنتخب، وهناك المطبلون والأبواق تنتخب الفاسدين والمجرمين والناهبين.



وسائل الإعلام مدفوعة الثمن تشوه المعلومات ..



المدارس فيها تعلّم الجهل ..وقُضاتها يعاقبون الضحايا ..



وقواته ومليشياته تشن الحرب والجريمة ضد مواطني بلدهم ..



رجال الشرطة لا يكاف ......





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