المهرج والساعة - سعود سالم

2021/04/08 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم توقف المهرج فجأة عن النواح وأخذ كرسيا وجلس في مواجهة الجمهور القليل المبعثر في أنحاء مختلفة من المقهى حيث تتفجر شرايين الجدران مللا وكآبة تتشقق المرايا تتصاعد ابخرة وغازات ملونة تتقيح جروح الأرض تتقشر السماء تتساقط قطعا قطعا وينمو العدم في أحشاء اللا شيء وينزرع الصمت كائنا خرافيا هلاميا ينمو وينمو حتى يحتل الكون باسره ويتناهى إلى سمعه صوت غريب خافت كحشرجة وردة تنزف حمرتها ينفتح القبر قليلا فيظهر ش ......





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