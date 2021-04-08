الصحة الاتحادية: انتهاء إجراءات تسلم لقاح فايزر

2021/04/08 | 18:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الخميس، استكمال الإجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "ترأس وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي اجتماعا موسعا في مقر الوزارة اليوم الخميس 8 نيسان 2021 لمناقشة الإجراءات اللوجستية وتحضيرات الوزارة لاستقبال لقاح فايزر وتوزيعه على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كوردستان".

وأضاف البيان، أن "الوزارة وفرت كافة المتطلبات الاساسية من السرنجات والمحاليل الخاصة بإعطاء اللقاح".

وبحسب البيان، "تدعو وزارة الصحة المواطنين الكرام للاسراع بالتوجه لمراكز اخذ اللقاح لضمان حمايتهم من الوباء".

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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