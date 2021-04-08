الصحة تستكمل الإجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر

2021/04/08 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استكمال الإجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “وزير الصحة حسن التميمي ترأس اجتماعا لمناقشة الإجراءات اللوجستية وتحضيرات الوزارة لاستلام لقاح فايزر وتوزيعه بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات بما فيها إقليم كردستان”.

ودعت، المواطنين إلى “الإسراع بالتوجه المراكز الصحية لأخذ اللقاح لضمان حمايتهم من وباء كورونا”.

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