2021/04/08 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة، عن امكانية اتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان.

وأكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي أن جميع الخيارات من إغلاق تام وغيرها واردة خلال رمضان، ولكن يتوقف ذلك على الموقف الوبائي والضغط على المؤسسات الصحية وهما اللذان يحددان ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن إجراءات شهر رمضان الجديدة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن إجراءات شهر رمضان الجديدة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).