اخماد حريق بفندق في النجف الأشرف

2021/04/08 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا داخل فندق في النجف الأشرف.وقال مصدر في الدفاع المدني ان فرق الدفاع المدني في محافظه النجف الاشرف اخمدت حريقا اندلع داخل فندق اسد الله الواقع في شارع الصادق في المدينة القديمة دون خسائر بشرية ./انتهى9

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