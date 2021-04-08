مصرف الرشيد يطلق التطبيق الخاص بسلف المتقاعدين

2021/04/08 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالتقديم على سلف المتقاعدين. واوضح المكتب الإعلامي، للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "التطبيق سيكون متاحا للتقديم على السلف للمتقاعد الأصيل والمستفيد من حاملي بطاقة (نخيل)".ودعا المصرف، جميع الراغبين إلى التقديم من خلال التطبيق في الرابط ادناه:​اضغط هنا​​​

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