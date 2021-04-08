توجيه حكومي بايصال الخدمات إلى مدينة أور دون المساس بالمحرمات الأثرية

2021/04/08 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناقشت اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المعنية بتطوير مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار، آليات الشروع بتطوير المدينة، مع الجهات ذات العلاقة.

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وذكرت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 نيسان 2021)، أن "جدول الجلسة تضمن أعمال الجلسة الثانية، مناقشة مقترح وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، بشأن استحداث وحدة إدارية مستقلة أو دائرة خاصة بمدينة أور الأثرية، ومنحها الصلاحيات والتخصيصات المالية اللازمة، وتولي هيئة الآثار والتراث ومحافظة ذي قار، تأليف فريق فني متخصص لدراسة احتياج الموقع الأثري، إضافة إلى تكليف هيئة السياحة بإعداد رؤية متكاملة من الناحية السياحية، وتحديد المرافق السياحية المقترحة".

وجاء في التوصيات، "تكليف محافظة ذي قار، بالتنسيق مع بلديتي الناصرية وذي قار، لتقديم رؤية بشأن إيصال خدمات البنى التحتية للمنطقة، مع الحفاظ على المحرمات الأثرية وتقديم الخدمات الممكنة للمنطقة، وإعداد التصاميم الهندسية الملائمة لتطوير المدينة".

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس اللجنة، على "ضرورة الإسراع بتنفيذ ما جاء في توصيات الجلستين الأولى والثانية، والعمل على بلورة الرؤى والأفكار وتحويلها على أرض الواقع على المدى القريب، من أجل تنشيط السياحة داخل المدينة، لما تمتلكه من مقومات دينية وأثرية وسياحية، تستقطب الزائرين من داخل وخارج العراق".

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