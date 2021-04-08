2021/04/08 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقل بيان للجيش الأوغندي عن سامح صابر الدجوي قوله "بما أن أوغندا ومصر تتشاركان نهر النيل فإن التعاون بين البلدين حتمي لأن ما يؤثر على الأوغنديين سيؤثر على مصر بشكل أو بآخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط أزمة سد النهضة الإثيوبي.. مصر وأوغندا توقعان اتفاقا للتعاون الاستخباراتي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط أزمة سد النهضة الإثيوبي.. مصر وأوغندا توقعان اتفاقا للتعاون الاستخباراتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).