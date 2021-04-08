بريطانيا هاجمت

2021/04/08 | 18:54 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، إن بريطانيا نفذت ضربات جوية عدة استهدفت تنظيم "داعش" المتشدد في شمال العراق الشهر الماضي، في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت عشرة أيام.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل، في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوماً جوياً خلال العملية.

واتُخذ قرار الهجوم في 22 مارس (آذار) الماضي عندما تم التأكد من تمركز قوات لتنظيم "داعش" في شبكة من الكهوف في جبال مخمور.



ونفذت ثلاث مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز "تايفون" هجوماً باستخدام صواريخ "ستورم شادو".

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وأوضحت وزارة الدفاع، أن المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة.



وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس "تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف اجتثاث عناصر داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) من المناطق التي يختبئون بها".

وأضاف "المملكة المتحدة ملتزمة بهزيمة داعش.



هذه العملية ستمنع الجماعة الإرهابية وأيديولوجيتها السامة من استعادة موطئ قدم لها في العراق وتقلص قدرتها على تنسيق هجمات في أنحاء العالم".

وأوردت وزارة الدفاع، أنه في إطار عملية منفصلة في الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، نجحت طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مسلحة بصواريخ "هيلفاير" في استهداف مجموعة صغيرة من عناصر التنظيم في شمال سوريا على بعد نحو 80 كيلومترا غرب الحسكة.

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