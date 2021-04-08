وزارة الصحة تصدر قرارا خاصا بأبناء شهداء الجيش الأبيض

2021/04/08 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي توجيهه الوزارة لتحويل تعيين أبناء شهداء الجيش الأبيض من التعيينات المركزية.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت التغيير على نسخة منه أن القرار يأتي إكراما للتضحيات التي بذلها شهداء الجيش الأبيض في سبيل مواجهة وباء كورونا وحماية أبناء البلاد.



مثمنا دورهم البطولي في التصدي للجائحة.

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