لجنة الإقاليم تتحدث لـNRT عن امكانية عودة مجالس المحافظات

2021/04/08 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت لجنة الإقاليم والمحافظات النيابية، الخميس، ان انهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ترك فراغا، خاصة من ناحية التشريع والرقابة فيها، مستبعدة امكانية اجراء انتخابات لها في الوقت الحاضر.

وقال رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني، في تصريح لـNRT اليوم، (8 نيسان 2021)، انه "لا يمكن الغاء مجالس المحافظات كونها مادة دستورية وان انهاء عملها من قبل مجلس النواب ترك فراغا خاصة من ناحية التشريع والرقابة فيها".

وأوضح، انه "لا يمكن اجراء انتخابات لمجالس المحافظات والاقضية في الوقت الحاضر، حيث ان قانونها يتطلب اجراء تعديل عليه، ونحن في لجنة الإقاليم والمحافظات النيابية بالشراكة مع القانونية النيابية طالبنا بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، وننتظر موافقة هيئة الرئاسة والكتل السياسية على ادراج التعديل وارساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والنشر في الجريدة الرسمية والتنسيق بين الحكومة ومفوضية الانتخابات لتحديد موعد الانتخابات".

وأضاف، "اليوم تعاني المحافظات وحتى الحكومة من المشاكل في المحافظات، وليس من صلاحية الحكومة أو مجلس النواب اقالة المحافظ أو انتخابه بحسب قانون 21 وفي الدستور، حيث ان المحافظ ينتخب من قبل اعضاء مجلس المحافظة، واقالته كذلك تتم من قبل مجلس المحافظة".

وأشار إلى ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان منذ اليوم الاول رافضا انهاء عمل مجالس المحافظات رغم وجود سلبيات في عمل بعضها".

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