إصابتان إحداهما لمنتسب في الحشد الشعبي نتيجة حادثتي إطلاق نار

2021/04/08 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب مواطنان في حادثتي إطلاق نار منفصلتين، أحدهما منتسب في الحشد الشعبي في بغداد.

وقال مصدر أمني إن الهجوم الأول طال منزل منتسب في الحشد بمنطقة الأمين في العاصمة، بعد تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول، مضيفا أن الهجوم الثاني تسبب بإصابة أحد المواطنين أيضا نتيجة إطلاق نار من مصدر مجهول، مبينا أن الشخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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