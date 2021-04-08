وفد الشرطة الكروي يجري مسحة كورونا بعد منتصف الليلة ويطير للسعودية السبت للمشاركة بالأبطال

2021/04/08 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مدير إعلام نادي الشرطة حسين الخرساني اليوم الخميس ( 8 نيسان 2021)، عن موعد مغادرة وفد الفريق الكروي بالنادي الى السعودية للمشاركة بمنافسات فرق المجموعة الثالثة بدوري ابطال آسيا والتي يستضيفها الاهلي السعودي.

وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الوفد سيعود مساء اليوم من النجف بعد مباراة الجولة 27 بدوري الكرة الممتاز امام فريق النجف، وسيجري مسحة كورونا في مدينة الطب عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس حتى تتزامن مع الموعد المقرر بحسب التعليمات قبل 48 ساعة من المغادرة".

وأضاف،" وسيغادر الوفد عند الساعة الثامنة مساءً يوم السبت المقبل من مطار بغداد الدولي على الخطوط الملكية مع انتظار لمدة ساعتين في مطار عمان ليصل بعد منتصف ليلة السبت الى جدة السعودية".

يشار الى أن فريق الشرطة العراقي سيلعب ضمن فرق المجموعة الثالثة الى جانب الدحيل القطري واستقلال طهران والاهلي السعودي.

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