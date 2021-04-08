2021/04/08 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يجري جولة في العاصمة بغداد ويلتقي عدد من المواطنين في احد المطاعم .

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