رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في البصرة خلال اليومين المقبلين

2021/04/08 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحافظة البصرة خلال اليومين المقبلين.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الكاظمي سيجري زيارة الى محافظة البصرة، خلال اليومين المقبلين، على رأس وفد حكومي وأمني كبير.

وأوضح أن الزيارة تأتي للاطلاع على أهم استعدادات استضافة خليجي خمسة وعشرين في البصرة، مبينا أن الكاظمي سيعقد اجتماعات مع الحكومة المحلية والجهات الأمنية في المحافظة لمناقشة خططها لهذه الاستضافة وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها.

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