متعة وخمسة أهداف.. وفوز أربيلي على نفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

2021/04/08 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

حقق فريق اربيل بكرة القدم اليوم الخميس ( 8 نيسان 2021)فوزاً مستحقا على نفط ميسان 3 - 2 ، بمباراة المتعة والاهداف ، في لقاء جرى على ملعب ميسان الاولمبي، ضمن منافسات الجولة 27 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل ( بغداد اليوم)،" الشوط الاول بدأ حذراً من الطرفين، ولم تمضي سوى 5 دقائق حتى تحولت المباراة الى الاداء الممتع في السرعة وبناء الهجمات وتبادل الفرص الفعلية وهدف التقدم لأربيل في الدقيقة 25 جاء بواسطة المحترف شابيو ماموني، لكن نفط ميسان زاد من ضغطه على مرمى اربيل حتى أدرك التعادل في الدقيقة 39 بواسطة المدافع علي حلو، لينتهي الشوط الاول 1 – 1".

وأضاف،" الشوط الثاني كانت بدايته اربيل ية وهدف التقدم الثاني في الدقيقة 60، جاء بواسطة لاعب المنتخب شيركو كريم،لكن انفتاح الاداء والسرعة منح هدف التعديل الثاني لنفط ميسان في الدقيقة 71 سُجل بواسطة ناصر محمدو، وزادت المتعة بالهدف الثالث لاربيل بواسطة المدافع هيردا سيامند عند الدقيقة 76، لينتهي اللقاء اربيل ي 3 – 2".

وكانت الجولة 27 قد أفتتحت بتعادل الحدود والقاسم، والسماوة والنفط اليوم أيضا.

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