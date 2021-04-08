بيان اجتماع رئاسة كردستان مع الأحزاب الكردية يشيد بإقرار الموازنة

2021/04/08 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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اعتبر البيان الختامي للاجتماع الذي جمع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مع الأطراف السياسية الكردية، المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية العراقية "خطوة إيجابية" في سياق تقدم العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية.وعبر المجتمعون وفق نص البيان عن "الأمل في أن يطبق قانون الموازنة وتكون له انعكاسات إيجابية على حياة ومعيشة المواطنين والوضع الاقتصادي للعراق وإقليم كردستان ويمهد السبيل لحل المشاكل بين الجانبين على أساس الدستور وفي إطار النظام الاتحادي".وتم فيه التأكيد على المباركة والتقدير لمبادرة رئاسة إقليم كوردستان وجمعها بين القوى والأطراف السياسية، تم في أجواء تسودها الصراحة والانفتاح استعراض المشاكل وموارد القلق والتأكيد مجدداً على ضرورة وأهمية توحيد الصف والتلاحم والتحاور والتفاهم بين الأطراف السياسية في سبيل حل المشاكل.وتم في الاجتماع التأكيد على أن الأوضاع الحالية لإقليم كردستان وتحقيق الحقوق الدستورية وحماية المكاسب والمضي صوب مستقبل أفضل، يستدعي الواقعية والشعور بالمسؤولية عند الجميع، والعمل معاً، والتشارك، والتلاحم ووحدة الصف، وأعاد باهتمام التأكيد على عملية الإصلاح والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة حماية الحريات وحرية التعبير ووضع إطار وآلية لاستمرار هذه الاجتماعات.وشكر بارزاني القوى والأطراف السياسية على تلبيتها دعوته وعقد هذا الاجتماع، وشدد على أن السبيل الوحيد لتجاوز المشاكل والأزمات وحماية الحقوق والمكاسب والمكانة الدستورية وفدرالية إقليم كو=ردستان، هو التلاحم ووحدة الصف، وأن رئاسة إقليم كردستان ستستمر في العمل على هذا وستظل المظلة الجامعة للجميع.

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