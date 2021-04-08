الحكومة المصرية توافق على إنتاج لقاح

2021/04/08 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن مصنع "فاكسيرا" للدواء سيبدأ إنتاج ما بين 20 إلى 60 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا، بشكل سنوي، بعد موافقة مجلس الوزراء على تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.وقالت الوزيرة، على هامش مشاركتها في مؤتمر "حقوق الإنسان..



بناء عالم ما بعد الجائحة"، الخميس، إن مصر تسلمت نحو 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، خلال الفترة الماضية.

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