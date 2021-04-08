وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ - عباس علي العلي

2021/04/08 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الكهف فجوة مكانية في الجبل تتخذ مكانا للسكن في عصور ما قبل المعرفة بالنسبة للإنسان حتى عرف أن يصنع بنفسه مسكنا يبنيه في يده مما يتوفر له من أدوات البناء، لكنه بقى جزء من ملاذاته خاصة في الظروف الطارئة أو التي يضطر فيها لأن يأوي إليه لسبب ما، فهو فجوة طبيعية ما بين متسعين لا يحتاج الإنسان التدخل كثيرا ليكون مكانا ذو منفعة خاصة إذا كان الأمر فيه حاجة ملحة، وورد الكهف أكثر من مرة في القرآن الكريم واص ......





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