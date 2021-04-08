العراق.. استكمال الإجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر

2021/04/08 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، استكمال الإجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر....

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