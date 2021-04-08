فرنسا تدعم انشطة البصرة بـ250 الف يورو

2021/04/08 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة فرنسا البالغة 250 ألف يورو لدعم أنشطة بناء القدرة على الصمود فيما يتعلق بالأنشطة الزراعية في محافظة البصرة في جنوب العراق والتي ستساند 7500 شخص مع عوائلهم.وبحسب بيان يونامي، فان مساهمة فرنسا في عمل مع برنامج الأغذية العالمي في جنوب العراق، يعد الاول من نوعه مما سيساهم في تعزيز الاعتماد على النفس وعلى المدى الطويل لعشرات الآلاف من الأشخاص بشكل غير مباشر في المجتمعات الهشة والمفتقرة للأمن الغذائي، بل إن مثل هذه المبادرات تكون في غاية الأهمية أثناء فترة الجائحة.وقال السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير،"يتأثر العراق بشكل خاص بتغير المناخ جراء الجفاف وملوحة مياه الري، بما في ذلك جنوب البلاد".وأضاف "هناك حاجة ملحة لاتخاذ بعض الإجراءات حيال ذلك.وفي ظل هذا الإطار، تلتزم فرنسا التزاما عميقا بدعم الزراعة في العراق من خلال برنامج الاغذية العالمي.فزراعة النخيل ستساهم في مكافحة التصحر ودعم عائدات المزارعين العراقيين."/انتهى8

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