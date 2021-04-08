الآن.. سحب ركامية رعدية تقتحم سماء خمس محافظات عراقية (صورة)

2021/04/08 | 19:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المتنبئ الجوي علي الموسوي، الخميس، إن السحب الركامية اقتحمت سماء 5 محافظات عراقية.

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وقال الموسوي في إيضاح تابعه "ناس"، (8 نيسان 2021)، إن "سحبا ركامية رعدية غطّت اجزاء من محافظة الديوانية واجزاء من النجف وجنوب ذي قار وغرب البصرة وشرق واسط مساء اليوم، مصحوبة بهطول زخات مطر ذات طابع عشوائي متفرق، في حين تشهد باقي المناطق الغير مذكورة اجواء صافية إلى غائمة جزئيا".

وأضاف، "بعد أن شهدت صباح وظهر اليوم بعض مناطق غرب وشمال شرق البلاد هطول أمطار رعدية متفرقة، متوقع أن تستمر فرص الأمطار على مناطق عشوائية يصعب تحديدها من وسط وشرق المنطقة الوسطى إضافة إلى الاقسام الشرقية للبلاد لما تبقى من اليوم الخميس".

الخارطة ادناه توضح أماكن تواجد السحب:

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