2021/04/08 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلبين تهدد بطلب مساعدة أميركية وسط نزاع مع الصين

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