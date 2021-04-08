2021/04/08 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، إحباط عملية ادخال ارهابيين من سوريا، فيما ألقت القبض عليهم مع ناقلهم في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم والمهنية العالية والمعلومة الدقيقة.



تمكنت مفارز شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة ١٦ من الاطاحة بثلاثة ارهابيين دخلوا الاراضي العراقية قادمين من مخيم الهول بسوريا وهم من عناصر داعش ضمن ما تسمى بولاية الفرات سابقا حيث تم القبض عليهم في الموصل مع الارهابي القائم على تهريبهم".

وأشارت إلى أنهم "جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية ادخال ارهابيين من سوريا والإطاحة بناقلهم في نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية ادخال ارهابيين من سوريا والإطاحة بناقلهم في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).