الصحة تصدر توضيحا بشأن لقاح فايزر

2021/04/08 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، استكمال الاجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية، إن "وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، ترأس اجتماعا موسعا في مقر الوزارة لمناقشة الاجراءات اللوجستية وتحضيرات الوزارة لاستقبال لقاح فايزر وتوزيعه على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كردستان".

وأضاف، أن "الوزارة وفرت كافة المتطلبات الاساسية من السرنجات والمحاليل الخاصة بإعطاء اللقاح".

ودعت وزارة الصحة "المواطنين للاسراع بالتوجه لمراكز اخذ اللقاح لضمان حمايتهم من الوباء".

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