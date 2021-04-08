نتائج الحوار الاستراتيجي هل يخدم تطلعات العراقيين..الأزمة البروتوكولية التركية الاوروبية

2021/04/08 | 20:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش بانوراما في ملفه الأول لهذه الليلة عدم تحديد الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي الاميركي العراقي جدولا زمنيا لخروج القوات الاميركية من العراق....

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