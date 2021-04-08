2021/04/08 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد البيان الختامي لاجتماع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مع الأطراف السياسية، أن المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية العراقية "خطوة إيجابية" في سياق تقدم العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية.وذكر بيان رئاسة إقليم كردستان: "ان نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان اجتمع اليوم الخميس، مع القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان.وناقش الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس، أوضاع العراق والمنطقة، والعلاقات الخارجية لإقليم كردستان، زيارة نيجيرفان بارزاني إلى فرنسا، دور إقليم كردستان في المعادلات السياسية الجديدة، علاقات أربيل- بغداد، الحوار الاستراتيجي الأمريكي- العراقي ومشاركة ودور إقليم كردستان فيه، الانتخابات العراقية، الأوضاع الداخلية والعلاقات بين المكونات والأطراف السياسية.وعدّ الاجتماع المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية العراقية خطوة إيجابية في سياق تقدم العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وعبر عن الأمل في أن يطبق القانون وتكون له انعكاسات إيجابية على حياة ومعيشة المواطنين والوضع الاقتصادي للعراق وإقليم كردستان ويمهد السبيل لحل المشاكل بين الجانبين على أساس الدستور وفي إطار النظام الاتحادي.وتم في الاجتماع التأكيد على أن الأوضاع الحالية لإقليم كردستان وتحقيق الحقوق الدستورية وحماية المكاسب والمضي صوب مستقبل أفضل، يستدعي الواقعية والشعور بالمسؤولية عند الجميع، والعمل معاً، والتشارك، والتلاحم ووحدة الصف، وأعاد باهتمام التأكيد على عملية الإصلاح والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة حماية الحريات وحرية التعبير ووضع إطار وآلية لاستمرار هذه الاجتماعات./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان : مصادقة الموازنة خطوة إيجابية لتقدم العلاقات بين حكومتي الاقليم والمركز) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان : مصادقة الموازنة خطوة إيجابية لتقدم العلاقات بين حكومتي الاقليم والمركز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).