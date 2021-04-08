2021/04/08 | 20:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، صورة شخص وصفته بأنه “بطل مصري” أنقذ عائلة يهودية من “براثن النازية”.ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أكدت خلالها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إسرائيل تحتفي بـ”بطل مصري” بسبب موقف مع “النازية” المركز الخبري الوطني.

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