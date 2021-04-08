بعد رحلة إسبانيا.. هالاند أقرب للرحيل من أي وقت مضى

2021/04/08 | 20:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اقترب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، من الرحيل عن صفوف النادي الألماني في الصيف المقبل.

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