بايدن: يجب منع الأميركيين من اقتناء بنادق هجومية

2021/04/08 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الاميركي جو بايدن الى منع الأفراد الاميركيين من اقتناء بنادق هجومية، وذلك خلال عرضه خطة محدودة لمكافحة ما أسماه “وباء” العنف الناتج عن استخدام الأسلحة النارية.

وقال بايدن في خطاب في حديقة البيت الأبيض، علينا أيضا أن نحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة، منددا بما وصفه وباء أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، مستعرضا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

هذا، وأكد بايدن أن الإجراءات التي تتضمنها خطته المحدودة لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية لا تشكل التفافا على التعديل الثاني في الدستور الذي يعد المدافعون عن الاسلحة النارية أنه يضمن حقهم في اقتناء سلاح.

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