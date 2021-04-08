الاستخبارات العسكرية تحبط عملية إدخال إرهابيين من سوريا

2021/04/08 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، إحباط عملية إدخال إرهابيين من سوريا وتلقي القبض عليهم مع ناقلهم في نينوى.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم والمهنية العالية والمعلومة الدقيقة، تمكنت مفارز شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة السادسة عشرة من الإطاحة بثلاثة إرهابيين دخلوا الأراضي العراقية قادمين من مخيم الهول بسوريا وهم من عناصر داعش ضمن ما تسمى بولاية الفرات سابقا حيث تم القبض عليهم في الموصل مع الإرهابي القائم على تهريبهم".

وأضافت إن "جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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