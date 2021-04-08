الواقع الاستثماري في نينوى .. الفرص والمعوقات- نصّار النعيمي

2021/04/08 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصار النعيمي يعاني الواقع الاستثماري في مدينة الموصل خصوصاً ومحافظة نينوى عموماً من قلة الفرص الاستثمارية، وتأخر انجازها لسنوات طويلة، ورغم التطور التكنلوجي الحاصل في عموم الوزارات العراقية ما زالت السياقات المتبعة والقوانين النافذة متأخرة عن جميع دول العالم بل وحتى دول الجوار.تعاقب على هيئة استثمار نينوى عدة مديرون من جهات داعمة […]

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