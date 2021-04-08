عاجل | الخارجية الأميركية: بقاء قواتنا في العراق بطلب من حكومة بغداد.

2021/04/08 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية الأميركية: بقاء قواتنا في العراق بطلب من حكومة بغداد.

الخارجية الأميركية: مستمرون في تقديم الدعم للقوات العراقية للقيام بمهامها.

الخارجية الأميركية للتغيير: سنقوم بالخطوات اللازمة لحماية انفسنا من الهجمات.

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