الصحة: 50% من وفيات كورونا سببها تأخر هذا الإجراء

2021/04/08 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قالت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، إن 50% من الوفيات جراء مضاعفات فيروس كورونا، سببها تأخر المصابين عن مراجعة المؤسسات الصحية.وحذرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “من عواقب […]

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