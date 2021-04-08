2021/04/08 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني قالت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، إن 50% من الوفيات جراء مضاعفات فيروس كورونا، سببها تأخر المصابين عن مراجعة المؤسسات الصحية.
وحذرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “من عواقب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: 50% من وفيات كورونا سببها تأخر هذا الإجراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحذرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “من عواقب […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: 50% من وفيات كورونا سببها تأخر هذا الإجراء المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: 50% من وفيات كورونا سببها تأخر هذا الإجراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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