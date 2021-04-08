وزير الثقافة يؤكد اهمية اعداد خطة عمل لفعاليات مئوية الدولة العراقية

2021/04/08 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وجَّه وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم بضرورة الاستعداد للاحتفاء بمئوية الدولة العراقية الذي يوافق في الثالث والعشرين من شهر آب القادم .واكد خلال اجتماعه بعددٍ من المديرين العامين في مقر الهيأة العامة للآثار والتراث على ضرورة وضع خطة طموح لمنهاج الفعاليات التي ستقوم بها تشكيلات الوزارة، ومنها الهيأة العامة للآثار والتراث، وحشد الجهود من أجل انجاحها وتحقيق الأهداف المنشودة من اقامة هذه المناسبة المهمة التي تعكس تاريخ الدولة العراقية بكل تحولاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحفيز الذاكرة الوطنية لدى العراقيين لا سيما الأجيال الشابة منها بتاريخ الدولة العراقية التي مر على تأسيسها 100 عام .وشدد الوزير ضرورة التنسيق مع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية من أجل إبراز هذه المناسبة المهمة وتغطية النشاطات التي تقوم بها تشكيلات الوزارة .وأشار إلى أنَّ الهيأة العامة للآثار والتراث تحتل مكانةً مهمةً في هذا الموضوع الذي يتزامن تأسيسها المئوي مع مئوية الدولة العراقية، وأهمية الاحتفاء بها لما تمتلكه من أرشيف مهم على الصعيد الثقافي والآثاري والتراثي والسياسي الذي يوثق لهذه الحقبة الطويلة من عمر الدولة العراقية، وهي عاكفة على وضع اللمسات الأخيرة لفعاليات عديدة ستقوم بها دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الآثاري عن انطلاق الاحتفاء بالمناسبة .وشدد الوزير على نوعية الفعاليات التي تقدم بالمناسبة مشيداً بمقترحات دائرة الدراسات والبحوث التي قدمت، ومنها إطلاق المؤتمر السنوي الرابع الذي تقيمه دائرة الدراسات والبحوث، وإقامة عددٍ من المعارض التي توثق نشأة الدولة العراقية، وعرض للكتب النفيسة في بغداد، واقامة معارض جوالة في المحافظات تجسد مراحل تأسيس الدولة العراقية، وعقد، وتنظيم محاضرات، وندوات، وورش عمل عن نشأة الدولة العراقية، وإطلاق وسم بالمناسبة وغيرها من الفعاليات الميدانية في حدائق المتحف العراقي، ومبنى القشلة التراثي ./انتهى9

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