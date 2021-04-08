الجيش الإيراني يتوعد بالرد على استهداف سفينة

2021/04/08 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها سوف ترد دون أدنى شك على استهداف السفينة "سافيز" في مياه البحر الأحمر بعد معرفة المتورطين.قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارجي، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "سنرد دون أدنى شك على استهداف سفينتا "سافيز" في مياه البحر الأحمر بعد معرفة المتورطين ولن نسكت بتاتا".وأضاف "لا نستطيع اتخاذ أي رد فعل إلا بعد انتهاء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادثة".وأوضح "على أي حال تم استهداف السفينة، والآن ربما قد حدثت أمور مختلفة مع السفينة، لكن لا نستطيع أن نقرر ماذا سنفعل إلا بعد انتهاء تحقيقاتنا بكل دقة".وعن الجهات التي من الممكن أن يكون لها يد في الهجوم، أجاب "لا نتهم أيا من دول الخليج بالضلوع في حادثة استهداف سفينتنا في البحر الأحمر".وتابع قائلا "أصابع الاتهام تحوم حول أعدائنا المباشرين والمقصود هنا إسرائيل والولايات المتحدة".وأردف قائلا "الولايات المتحدة لها يد دون شك في جميع المحاولات الرامية لتقويض إيران وإلحاق الضرر بها".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت يوم الثلاثاء بتعرض سفينة إيرانية تحمل اسم "سافيز" لحادث في البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل بجسمها.وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة أنها هاجمت السفينة الإيرانية "سافيز".وصرح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بأن قواتها قصفت السفينة الإيرانية المتمركزة في البحر الأحمر.المسؤول الأمريكي أشار إلى أن "الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة على السفن الإسرائيلية".ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الحادث، ونادرا ما يؤكدون أو ينفون المسؤولية عن الإجراءات التي يتخذونها ضد إيران، وفقا للتقرير./انتهى9

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