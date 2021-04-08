مطار أربيل: قرار حظر التجوال في الإقليم لا يشمل المسافرين

2021/04/08 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ايفان ناصرأكد مطار أربيل الدولي، اليوم الخميس، أن فرض حظر التجوال في الإقليم لا يشمل المسافرين".وقال مدير مطار أربيل الدولي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المسافرين وعبر مطار أربيل الدولي مستثنون من فرض حظر التجوال في الإقليم".يذكر أن وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، قررت فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً لغاية السادسة صباحاً اعتباراً من اليوم.

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