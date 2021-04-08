الشرطة توضح ملابسات واقعة مقهى ’جكور’: لم نسرق الأموال واعتقلنا خمسة أشخاص

2021/04/08 | 21:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، توضيحاً، بشأن أنباء تحدثت عن "قيام مجموعة مسلحة بعجلات تابعة للشرطة الاتحادية باقتحام أحد المطاعم في منطقة الكرادة ببغداد وسرقة ممتلكاته ومبالغ مالية".

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 نيسان 2021)، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تحت عنوان قيام مجموعة مسلحة وبعجلات تابعة للشرطة الاتحادية وبإمرة ضابط بأقتحام احد المطاعم في منطقة الكرادة وسرقة ممتلكاته من مبالغ مالية بعد كسر ابوابه في ساعات متاخرة من ليلة أمس، وهنا تنفي قيادة قوات الشرطة الاتحادية نفياً قاطعا ما جاء من عنوان لهذا الفديو".

وأضاف، "وتوضح القيادة ما حدث تفصيليا موثقة لهذا الحادث بالكتب والمواقف الرسمية، حيث أنه بالساعة العاشرة مساء يوم 7-4-2021 وأثناء تطبيق خطة حظر التجوال حسب تعليمات خلية الأزمة وخلال تدقيق الالتزام من قبل اصحاب المقاهي، تم ملاحظة مقهى ما يسمى ’جكور’ في منطقة الكرادة داخل قرب محطة وقود ابو أقلام ببغداد، مخالف لتعليمات الحظر وسماع اصوات من الشارع الرئيسي، حيث تم اخبار القوة الماسكة من قبل المواطنين بوجود اشخاص داخل المقهى، وبعد التوجه إليه لوحظ غلق الباب الرئيسي، وتم التوجه إلى الباب الخلفي وملاحظة غلق السياج الخارجي، وتم فتح باب السياج الخارجي والدخول الى المقهى، وقد تم ملاحظة 5 أشخاص مخالفين لحظر التجوال بداخله، وتم القاء القبض عليهم وتسليمهم إلى مركز شرطة المسبح بموجب وصل استلام اصولي".

وتابع، "وتدعو قيادة قوات الشرطة الاتحادية جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول أي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية".

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