2021/04/08 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن ستة أوامر تنفيذية، الخميس، هدفها التعامل مع انتشار عنف الأسلحة النارية في أنحاء البلاد والذي وصفه "بالوباء والإحراج الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بايدن يستهدف "البنادق الشبحية" بأوامر رئاسية لتلافي "الإحراج الدولي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بايدن يستهدف "البنادق الشبحية" بأوامر رئاسية لتلافي "الإحراج الدولي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).