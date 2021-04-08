الاهمال فصل من فصول تدمير البيئة والفقراء - مصطفى محمد غريب

2021/04/08 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب واجهت البشرية أعاصير سياسية واجتماعية وبيئية وفي كل مرة تخرج منتصرة على هذه الأعاصير لتحافظ على جنسها وأدوات عيشها وما يحيطها من قضايا طبيعية وأخرى نتيجة تهور الأنسان نفسه وبخاصة في قضايا الحروب وتلويث البيئة بما فيها الأجواء المحيطة بالكرة الأرضية وما يخص طبقة الاوزون، ومسالة الحفاظ على البيئة أصبحت محط اهتمام عالمي من اجل إيجاد سبل لحمايتها من التلوث وتراكم النفايات السامة وتدمير الطبيعة والتلو ......





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