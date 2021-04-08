الصحة تحذر من عواقب وخيمة

2021/04/08 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الخميس، من عواقب وخيمة نتيجة عدم تجاوب مع تحذيراتها بشأن مواجهة تفشي فايروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انها تحذر من عواقب وخيمة نتيجة عدم تجاوب المجتمع مع تحذيراتها، محملة، من يقيم مجالس العزاء ويدعو الى التجمعات واقامة الولائم سبب زيادة عدد الاصابات بكورونا.

واضافت: ان تهاون المواطن بالتعليمات وعدم مراجعته الى المؤسسات الصحية لاستلام اللقاح سيؤدي الى كارثة حقيقة، لافتة الى ان 50% من الوفيات سببها تأخر المصابين في مراجعة المؤسسات الصحية.

وكانت الوزارة قد اعلنت اليوم، عن تسجيل 7817 اصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة ماضية، وتسجيل 34 حالة وفاة.

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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