احباط تسلل ارهابي من سوريا

2021/04/08 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الخميس، عن احباط دخول ارهابيين من سوريا الى العراق.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "بعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم والمهنية العالية والمعلومة الدقيقة.



تمكنت مفارز شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة 16 من الاطاحة بثلاثة ارهابيين دخلوا الاراضي العراقية قادمين من مخيم الهول ب‍سوريا وهم من عناصر داعش ضمن ما تسمى بولاية الفرات سابقا حيث تم القبض عليهم في الموصل مع الارهابي القائم على تهريبهم".

واضافت: أنهم "جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

PUKmedia عن اعلام المديرية

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