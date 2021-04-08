العراق: طلبة يطلقون حملة بأخذ لقاح كورونا للعودة إلى الدوام بأسرع وقت

2021/04/08 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر مجموعة من طلاب الجامعات، الخميس، اطلاق حملة توعية بضرورة اخذ اللقاح ضد كورونا، للتخلص من الوباء والعودة إلى الدوام في أسرع وقت.

جاء ذلك في رسالة وجهها الطلاب إلى النائب السابق سروة عبدالواحد وبعض النواب، اليوم، (8 نيسان 2021)، قالوا فيها "نحن مجموعة من طلاب الجامعات قررنا اطلاق حملة للتوعية بضرورة اخذ القاح بين طبقة الطلاب الجامعيين لاسناد جهود وزارة الصحة في الترويج للقاحات وتبيان مدى اهميتها للتخلص من وباء كورونا باسرع وقت وفي نفس الوقت نكون قد حصنا انفسنا من الوباء وبذلك تنتفي الحاجة لايقاف دوام الجامعات".

وأضافوا "ندعو جنابك الكريم لايصال صوتنا باننا نساند جهود وزارة الصحة مقابل اعادة دوام الجامعات باسرع وقت ممكن".

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