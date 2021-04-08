الاتحاد الأوروبي وفرنسا يدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين

2021/04/08 | 21:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر السفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

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