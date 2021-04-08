الشرطة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن فيديو 'اقتحام مطعم' في بغداد

2021/04/08 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، توضيحاً بشأن مقطع فيديو يتضمن "اقتحام مطعم" في بغداد، نافية ما جاء به.

وقالت القيادة في التوضيح، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو تحت عنوان (قيام مجموعة مسلحة وبعجلات تابعة للشرطة الاتحادية وبإمرة ضابط بأقتحام احد المطاعم في منطقة الكرادة وسرقة ممتلكاته من مبالغ مالية بعد كسر ابوابه في ساعات متاخرة من ليلة أمس) وهنا تنفي قيادة قوات الشرطة الاتحادية نفيا قاطعا ما جاء من عنوان لهذا الفيديو".

وأضافت أن "ما حدث تفصيليا موثقة لهذا الحادث بالكتب والمواقف الرسمية، حيث انه (بالساعة العاشرة مساء يوم 7-4-2021 واثناء تطبيق خطة حظر التجوال حسب تعليمات خلية الازمة وخلال تدقيق الالتزام من قبل اصحاب المقاهي، تم ملاحظة مقهى ما يسمى "جكور" في منطقة الكرادة داخل قرب محطة وقود ابو اقلام ببغداد مخالف لتعليمات الحظر وسماع اصوات من الشارع الرئيسي حيث تم اخبار القوة الماسكة من قبل المواطنين بوجود اشخاص داخل المقهى".

وتابعت أنه "بعد التوجه اليه لوحظ غلق الباب الرئيسي، تم التوجه الى الباب الخلفي وملاحظة غلق السياج الخارجي، تم فتح باب السياج الخارجي والدخول الى المقهى، وقد تم ملاحظة 5 اشخاص مخالفين لحظر التجوال بداخله، تم القاء القبض عليهم وتسليمهم الى مركز شرطة المسبح بموجب وصل استلام اصولي".

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