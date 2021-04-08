2021/04/08 | 21:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار.. الخفاجي يتخذ أولى قراراته بتجميد عمل نائبيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/08 | 21:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. الخفاجي يتخذ أولى قراراته بتجميد عمل نائبيه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. الخفاجي يتخذ أولى قراراته بتجميد عمل نائبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).