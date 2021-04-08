الصدر: أمر جميل أن نرى الحكومة العراقية تسعى إلى تقنين القوات المحتلة في العراق

2021/04/08 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمر جميل أن يرى الحكومة العراقية تسعى إلى تقنين القوات المحتلة في العراق، مضيفاً ان هذا الأمر يحتسب لها.

واشترط الصدر في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر، ثماني نقاط على الحكومة العراقية فيما يخص بقاء القوات الأجنبية في العراق، من بينها، أنه لا يجب على القوات الأجنبية التدخل في شؤون العراق الداخلية مطلقاً، وينبغي أن يكون بقائها مؤقتاً إلى فترة محدودة، ويجب عليها أن لا تجعل من الأراضي العراقية ساحة للاعتداء على أية دولة، مشددا على وجوب عدم اقتران بقائها تحت مسمى الاحتلال، وأن لا يكون تمثيلها الدبلوماسي بأعداد تبعث على القلق وغير مسبوق دبلوماسيا وإن كان فبالمثل.

هذا، وأضاف الصدر، انه إذا التزمت القوات الأجنبية بذلك فعلى المقاومة العراقية الوطنية وقف العمل العسكري بكل أشكاله، وعلى الحكومة معاقبة كل من يخرق ذلك من الداخل أو الخارج.

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