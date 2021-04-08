رئيسا وزراء بريطانيا وايرلندا يحضان على “الهدوء” بعد أعمال العنف في ايرلندا الشمالية

2021/04/08 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبلن-(أ ف ب) – حض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الايرلندي مايكل مارتن بعد محادثات بينهما الخميس على التزام “الهدوء” في ايرلندا الشمالية عقب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة البريطانية ودامت لأيام.وقال بيان صادر عن مكتب مارتن إن الزعيمين تناولا “بعد ظهر اليوم التطورات المقلقة في ايرلندا الشمالية”، وأكدا على أن “أعمال […]

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